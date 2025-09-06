Haberler

Ankara'da Hortum Oluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Göksu Parkı civarında öğle saatlerinde meydana gelen hortum, bölgedeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Hortum kısa süre içinde etkisini kaybetti ve bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğle saatlerinde hortum meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Göksu Parkı civarında saat 15.00 sıralarında hortum oluştu.

Bölgedeki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.

Bazı vatandaşlar, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.