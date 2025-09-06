Ankara'da Hortum Oluştu
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Göksu Parkı civarında öğle saatlerinde meydana gelen hortum, bölgedeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Hortum kısa süre içinde etkisini kaybetti ve bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
