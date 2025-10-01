Ankara'da Gazze İçin Dev Yürüyüş

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla 5 Ekim Pazar günü Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenecek program, saat 13.30'da Melike Hatun Camisi'nden yürüyüşle başlayacak.

Akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek gruplarının yer alacağı yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak. Burada birçok konuşmacının katılımcılara hitap edeceği miting düzenlenecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler de mitinge canlı bağlanacak.

"Dünya iki yıldır İsrail'in Gazze'deki aşağılık soykırımını izliyor"

ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik işgalinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonu sonrasında bir çete gibi davranarak soykırım yapmaya başladığını belirten Özdemir, "İki yıldır dünya Siyonist İsrail'in Gazze'de aşağılık soykırımını izliyor. Bu soykırım insanların gönül dünyasında hüzünler yaratmakla birlikte Siyonizm'in de aslında ne olduğunun çok açık bir tarifesi haline geldi. Sadece İslam dünyası değil, dünya halkları da Siyonizm'e karşı safını netleştirdi. Devletler, Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar, bel bağlanan bütün kurumlar tamamen işlevsiz hale gelince sivil halklar harekete geçtiler." dedi.

Daha önce Gazze için birçok sivil girişimin olduğunu, şimdi ise yüzlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru hareket ettiğini anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu an bütün halklarının bel bağladığı Küresel Sumud Filosu, İsrail'in bir savaş aparatına döndürdüğü ablukayı kırmak için gemiler hazırladı. 57 ülkeden katılımcılar, yeni bir yürüyüş başlattılar. Bu yürüyüşü çok önemsiyoruz. Hem filoyu destek veriyoruz hem de arkadaşlarımız şu an filonun içindeler. ANFİDAP tarihi bir dayanışma içinde bugün bir gemi göndererek ve aktivistlerini görevlendirerek Küresel Sumud Filosu'nun bir bileşeni haline geldi. Filoyu an be an takip ediyoruz."

Küresel Sumud Filosu denizde ilerlerken karada da destek eylemlerinin sürdüğüne işaret eden Özdemir, "ANFİDAP Sumud nöbetleriyle filonun amacına ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu nöbetin finali için 5 Ekim Pazar günü Ankara'da çok büyük bir yürüyüşe hazırlanıyoruz. Ankara'nın kalbinde bütün sosyal kesimlerin davet edildiği bir yürüyüş gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"500 bini aşkın kişiyle yürüyüş yapacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Sumud'un Arapça'da "kararlılık" anlamına geldiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bunun için biz de Sumud Filosu'na duyduğumuz saygı ve 'March to Gaza'daki inançlılığa atıf yaparak bu yürüyüşümüzün adını, temasını, mottosunu 'kararlılık' olarak seçtik. Kararlılığın alt bağlamında da vicdan var. Bu meseleye dini, milli, kültürel, vicdani ve sosyal bir mesele olarak bakıyoruz. Çünkü biz, Gazze meselesini aynı zamanda bir vicdan meselesi olarak algılıyoruz. Gazze'yi kalbimiz olarak telakki ediyoruz. Eğer Gazze'ye sahip çıkamazsak, kalbimize, vicdanımıza sahip çıkamayız. Bu sebeple vicdanı olan, kalbi olan ve insanlığı seven herkesi 5 Ekim'deki yürüyüşümüze davet ediyoruz."

ANFİDAP'ın Ankara tarihindeki en büyük kitlesel yürüyüşlere imza attığını belirten Özdemir, "Şimdi de 500 bini aşkın insanımızla yürüyüş yapacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar Ankara'da yaptığımız eylem ve faaliyet sayımız 530'u geçmiş durumda. Neredeyse eylemsiz, faaliyetsiz günümüz geçmemiş." dedi.