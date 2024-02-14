Ankara'da Eski Eşini Yaralayıp Erkek Arkadaşını Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

ANKARA'da eski eşi Banu S.'yi (30) bıçakla yaralayıp, onun erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı (37) tabancayla vurarak öldüren Serkan Özbaş (42) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da yaşayan Banu S., geçen yıl 15 Eylül'de erkek arkadaşı Emre Helvacı ile gezerken Altındağ ilçesindeki evinin önünde eski eşi Serkan Özbaş ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Özbaş, tabancayla Emre Helvacı'ya ateş edip vurdu. Eski eşi Banu S.'yi da boynundan bıçaklayan Özbaş, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emre Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Banu S. ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Serkan Özbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'EMRE BENİ TAHRİK ETTİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Özbaş, 2017 yılında pandemi nedeniyle cezaevinden çıktığını söyledi. Olayda hayatını kaybeden Emre Helvacı'nın, kız kardeşi S.Ö.'nün eski eşinin yeğeni olduğunu belirten Özbaş, "Emre ile samimi bir arkadaşlık ilişkimiz vardı. Kendisi bana 'ağabey' diye hitap ederdi. Ben cezaevine girdiğim süreçte kendisi bana mektup yazar, halimi hatırımı sorardı. Cezaevi sürecinde Emre'ye çok güvendim; ailemi ona emanet ettim. Bir süre sonra eşimle evliliğimiz iyice bozulunca boşandık. Olay günü de kızım ile telefonda konuştuk; akşam onların yanına eve geleceğimi, hem onu hem kardeşini göreceğimi söyledim. Akşam Banu'nun ve çocuklarımın yaşadığı eve gittim, kapıyı çaldığımda açan olmadı. Binanın kapısından dışarı çıkınca tam karşımda gelin arabası gibi süslenmiş bir araba gördüm, aracın şoför koltuğunda Emre Helvacı'yı gördüm. Yanına gittim. Bana, 'Banu beni seviyor, ben de onu seviyorum. Sen cezaevine girdiğinden beri biz aşk yaşıyoruz, Banu'nun evi terk etmesini ben istedim. Bundan sonra çocuklarının babası benim. Çocuklarımın etrafından uzaklaş' diyerek beni tahrik etti. Aramızda boğuşma başladı, bu sırada Emre elini beline atarak bir silah çıkardı, ben de sebze meyve işi yaptığım için yanımda taşıdığım çakıyı çıkardım, bu esnada ben kendimi savunmak için Emre'ye doğru rastgele çakıyı salladım, bizim kavgamızı gören Banu'da bu sırada yanımıza gelerek ayırmaya çalışıyordu. Silah bir anda bir kez patladı Emre yere düştü, silahı da elinden düştü, o sırada Banu da yüzünü tutuyordu. Ben korku ve panik haliyle oradan koşarak uzaklaştım. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım. Ben hiç kimseyi yaralamak veya öldürmek istemedim" dedi.

'SİLAH TUTUKLULUK YAPINCA BIÇAK İLE SALDIRDI'

Olayda yaralanan Banu S. ise eski eşi Özbaş'ın uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevine girdiğini, çıktıktan sonra da aynı şekilde iş yapmaya devam ettiğini söyledi. Evliliklerinde sık sık şiddet gördüğünü iddia eden Banu S, boşandıktan sonra da eski eşinin sürekli tehdit ettiğini belirtti. Hayatını kaybeden Emre Helvacı'yı 1 yıldır tanıdığını ve evlenmek istediklerini belirten Banu S., "Olay günü Serkan, belindeki silahı çıkararak Emre'nin kafasına dayadı. Emre, Serkan'ın elinden kurtulmak amacıyla geriye doğru hamle yaptığı esnada Serkan, Emre'nin göğsüne doğru 1 kez ateş etti. Emre vurularak yere düştü ama Serkan yine Emre'nin başına silah dayayarak tetiği çekti. Bu kez silah ateş almadı, tutukluk yapınca Serkan bu kez belinden çakı benzeri bir bıçak çıkararak Emre'nin yüzüne doğru vurmaya başladı. Serkan'a engel olmaya çalıştım fakat gücüm yetmedi. Emre'ye bıçağı vurduktan sonra bana dönerek yüzüme doğru bıçağı saplamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Serkan Özbaş hakkında Emre Helvacı'ya yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Banu S.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.