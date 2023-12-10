Kan donduran cinayet! Takside eski eşinin boğazını keserek öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, İmrahor Caddesi'nde boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İmrahor Caddesi'nde, E.A, boşandığı eşi M.A'ya bir taksinin içinde bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri, bıçakla boğazı kesilen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

E.A, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.