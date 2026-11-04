Ankara'da Down sendromlu Melek'i oyun parkına almayan işletmeye TİHEK'ten 256 bin TL ceza

ANKARA'da Melek Baltacı'yı (11) Down sendromlu olduğu gerekçesiyle içeri almayan alışveriş merkezindeki oyun parkı işletmecisine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256 bin 357 TL ceza uygulandı. Mahkeme de işletme mesul müdürü Ali M.'ye 'Kişiler arasında ayrımcılık yapma' suçundan 10 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Daha önce TİHEK tarafından işletmeye, benzer bir olay sonrası aynı ihlalden para cezası kesilmişti.

Emekli astsubay Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle ayrımcılık suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baltacı, suç duyurusu dilekçesinde kızının oyun parkı görevlileri tarafından 'Özel çocukları almıyoruz' denilerek alana alınmadığını ileri sürdü. Geçen yıl 10 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili Ankara Batı 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmenin mesul müdürü Ali M. hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda Ali M.'ye 'Kişiler arasında ayrımcılık yapma' suçundan 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

AYNI İŞLETMEYE İKİNCİ CEZA

Baba Baltacı, ardından TİHEK'e şikayette bulundu. TİHEK'in incelemesi kapsamında savunma sunan şirket vekili, ayrımcılık iddialarını destekleyen herhangi bir bilgi, belge veya delil bulunmadığını ileri sürdü. Başvurunun olaydan yaklaşık 1 yıl sonra yapılmasının iddiaların gerçekliği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu belirten şirket vekili, şirketin ve çalışanlarının özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bir tutum sergilemediğini savundu. TİHEK, işletmeye ayrımcılık yasağı ihlal edildiği gerekçesiyle 256 bin 357 TL ceza uyguladı. TİHEK tarafından aynı işletmeye daha önce de benzer bir olay sonrası aynı ihlalden 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmıştı.

BİR BABA İÇİN EN BÜYÜK ACI

Feridun Baltacı, olay yaşandıktan sonra hemen dava açtıklarını söyleyerek, "Mahkeme bizim lehimize karar verdi. Daha sonra TİHEK'e müracaat ettik. TİHEK de bizim haklılığımızı kabullendi. Ve bu şekilde de haklılığımız mahkemeler ve kurumlar tarafından da kabul edilmiş oldu. Bizi bu ziyadesiyle mutlu etti. Bu uygulama bizde çok büyük bir travma oluşturdu. Bunu kabullenmekte bir baba olarak çok zorlandım. O gün yaşadığım o acıyı, sıkıntıyı kelimelerle anlatmak çok zor. Allah hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Çocuğunu alıyorsun, mutlu etmek, eğlendirmek için bir oyun parkına götürüyorsun. ve orada sana diyorlar ki; 'Senin çocuğun Down sendromlu, buraya giremez.' Yani bir babanın yaşayabileceği en büyük acı bence. TİHEK'in ve mahkemenin verdiği kararlar çok güzel. Ama bu kararların da bütün toplum katmanlarına, sitelere, parklara, her tarafta uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.

OYUN ÇOCUĞUN TEMEL HAKKI

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukat Cansu Korkmaz ise "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gerekli düzenlemelerin yapılmadığını ve doğrudan ayrımcılık olarak çocuğun o oyun alanına alınmadığını belirtmiş ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu karar gerçekten çok kıymetli. Çünkü oyun da aslında çocuğun başka bir temel hak ve özgürlüğü ve çocuğun gelişimi için oldukça önemli olan temel hak ve özgürlüklerden bir tanesi. Bu yüzden aileler bu tarz ayrımcılık vakalarıyla karşılaştığında mutlaka hak arama yöntemlerini kullanarak, dilekçe vererek, başvurularını yaparak hakkını aramalarını savunuyoruz, istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı