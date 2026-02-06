Başkentte 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ankara'da 'Mevlid-i Şerif ve Anma' programı düzenledi. Tören, Dikmen Hicret Camisi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda katılımcı yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "Mevlid-i Şerif ve Anma" programı düzenlendi.
Çankaya'daki Dikmen Hicret Camisi'nde düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden polisler ve vatandaşlar için dua edildi.
Programa, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, emniyet personelinin yanı sıra birçok vatandaş da katıldı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel