Başkentte 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ankara'da 'Mevlid-i Şerif ve Anma' programı düzenledi. Tören, Dikmen Hicret Camisi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "Mevlid-i Şerif ve Anma" programı düzenlendi.

Çankaya'daki Dikmen Hicret Camisi'nde düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden polisler ve vatandaşlar için dua edildi.

Programa, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, emniyet personelinin yanı sıra birçok vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
