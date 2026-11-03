Ankara'da dental implant sektörü buluşması

ANKARA'da dental implant sektörünün geleceğini masaya yatırmak üzere düzenlenen 'Dental İmplant Ürün Güvenliği, İthalat ve Piyasa Denetimi Çalıştayı' başladı.

Ankara'da 'Güvenli Ürün, Sağlıklı Türkiye' anlayışıyla düzenlenen çalıştay, gün boyu sürecek. Çalıştayın açılışına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkan Yardımcısı Ufuk Sovuksu, İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Günün sonunda, ürün güvenliği ve izlenebilirlik, kayıt dışılıkla mücadele, yerli üretim ve dış ticaret alanlarında somut bir eylem planı oluşturulması amaçlanıyor.

'DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

TİTCK Başkan Yardımcısı Ufuk Sovuksu, Türkiye'nin en üst düzeyde sağlık hizmeti sunan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Sağlık yalnızca hastalıkları tedavi etmek değildir; bilim üretmek, teknoloji geliştirmek ve insanımızı güvenli ve kaliteli hizmetle buluşturmaktır. Piyasadaki sahte kaçak veya standart dışı implantların vatandaşlarımızın sağlığına verdiği zararın ve dürüst üretim yapan yerli firmalar açısından oluşturduğu haksız rekabetin farkındayız. Denetimlerimizi sıfır tolerans ilkesi ile sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi ile yerli sanayimizin sürdürülebilirliği arasındaki dengeyi rasyonel bir temelde kurmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

'İLK 10 İHRACATÇI ARASINA SOKMAK İSTİYORUZ'

İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz ise "Hepimizin ortak bir amacı var; Türkiye'de bir hastaya uygulanan her implantın güvenli, kayıtlı ve izlenebilir olması. Türk ürünlerinin dünyada güvenle kullanılan kaliteli ürünler olduğunu göstermeyi en büyük emellerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün gurur duymamız gereken bir Türkiye var. Yaklaşık 10-13 yıl önce birkaç üretici varken, bugün yaklaşık 30 üreticiye ulaştık. İhracatta 37'nci basamaklardan 16'ncı sıralara kadar yükseldik. Bugün 18'e gerilemiş durumdayız. Bu gerilemeyi durdurmak ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına sokmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akyüz, hedeflerinin güvenli ürün, adil rekabet ve güçlü Türk sanayisi olduğunu söyleyerek, "2026 yılında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün sağladığı destekle, yönetim kurulumuzla birlikte önce havalimanlarında, ardından fuar alanlarında yürüttüğümüz çalışmalar bunun en somut örneği. Havalimanlarında yapılan koordinasyon ve eğitim çalışmaları sayesinde önemli miktarda kaçak dental implant yakalamaları gerçekleşti. Fuar alanlarında ise kayıt dışı ürünlerin önlenmesine yönelik adımlar atıldı. Ancak bütün bu emeklere rağmen hala gri alanlar üzerinden haksız rekabet ve güvensiz ürün dolaşımını sürdüren yapılar olduğunu biliyoruz. Bu gri alanları kapatmanın aslında mümkün ve uygulanabilir olduğuna inanıyoruz. Bunun için güçlü bir irade ve koordinasyon gerekiyor. Biz ithalata karşı değiliz; haksız rekabete, güvensiz ve kayıtsız ürünlere karşıyız. Yerli üreticilerimizi desteklerken mevzuata uygun çalışan ithalatçılarımızın da yanında duruyoruz. İki bakanlığımızın sistemlerinin birbiriyle konuştuğu, verilerin paylaşıldığı, denetimlerin eş güdümlü yürütüldüğü bir yapı istiyoruz. Bürokrasi değil, mevcut sistemlerin uyum içinde çalışmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı