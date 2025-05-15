Ankara'da Çocuk Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi

Ankara'da Çocuk Hemşireliği Sempozyumu Düzenlendi
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Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenen 'Ankara Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu'nda çocuk sağlığı alanında çalışan hemşirelerin karşılaştığı güncel sorunlar ve uygulamalar ele alındı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından "Ankara Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu" organize edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hemşirelik Haftası kapsamında Ankara'da ilk kez düzenlenen sempozyumda, çocuk acil ve yoğun bakım hemşireliği alanının dinamik yapısı ve bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin karşılaştığı güncel sorunlar, gelişmeler ve uygulamalar ele alındı.

Çocuk sağlığı alanında görev yapan hemşireleri bir araya getiren sempozyumda, çocuk sağlığının, toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğu, kritik bakım süreçlerinde hemşirelerin yalnızca bilgi ve becerileriyle değil, aynı zamanda sabır ve özverileriyle de hayatlara dokunduğu ifade edildi.

"Kritik Alanlarda Güçlü Dokunuş: Hemşireliğin Gücü" temasıyla düzenlenen sempozyum kapsamında, 15 ayrı oturumda alanında uzman 30 konuşmacı bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sempozyum ile hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirme, mesleki dayanışmanın artması ve bakım kalitesinin daha da ileriye taşınması hedeflendi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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