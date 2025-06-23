Ankara'da Buzdolabında Bebek Cesedi Bulundu

Ankara'da Buzdolabında Bebek Cesedi Bulundu
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Ankara'da Buzdolabında Bebek Cesedi Bulundu
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Etimesgut ilçesindeki bir evde buzdolabında bebek cesedi bulundu. Olayı araştıran polis, cesedin tutuklu bir bireyin 11 yaşındaki oğlu tarafından bulunduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlattı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir evde buzdolabının buzluk bölümünde bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi 135. Sokak'taki bir adreste buzdolabında bebek cesedi bulunduğu ihbarı alan polis, olay yerine geldi.

Adreste yapılan incelemede, ikametin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen cezaevinde bulunan G.İ'ye ait olduğu tespit edildi.

Cesedin, tutuklu G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu tarafından buzdolabı temizliği yapılırken bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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