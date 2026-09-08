Ankara'da bisikletçi Ulutaş'ın öldüğü kazayla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı

Ankara'da 4 Ağustos 2026'da aracıyla bisikletli İlyas Ulutaş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücünün, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 94. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Gürşen, hayatını kaybeden Ulutaş'ın annesi müşteki Saniye Ulutaş ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa söz verdi.

Tutuklu sanık Gürşen, alkollü olduğunu ve kaza yaptığını fark ettiğinde korkup kaçtığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kepekli yokuşundan çıkıyordum. Sola döneceğim için hızımı 30-40 kilometreye indirmiştim. Ama bundan önce 70-80 kilometre hızla gidiyordum, 'pat' diye ses duydum. Olay sırasında fren yapmadım. Kimin kime çarptığını bilmiyorum. Hakkımda daha önce alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı."

Müşteki Saniye Ulutaş, şikayetçi olduğunu, sanığın makas atarak araba sürdüğünü ve frene basmadığını öne sürerek, "Benim oğlum metrelerce ileriye fırlattı. Bu adam neden alkollü araç kullanıyor? Cezasını çeksin." beyanında bulundu.

Söz verilen tanıklar Ş.B. ve M.M.Ç. de olay anında Ulutaş'ın yanında olduklarını ve Gürşen'in yüksek hızla Ulutaş'a çarptığını söyledi.

Söz alan müşteki avukatı, maktul Ulutaş'ın tüm trafik kurallarına uyduğunu, sanığın iddia ettiği gibi 30-40 kilometre hızla 120 kilo olan Ulutaş'ı 26 metre fırlatamayacağını belirterek, "Hızının en az 100 kilometre olduğunu düşünüyoruz. Gürşen'in kaçma şüphesi var. Bu yüzden tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz." dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanık Mustafa Gürşen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

"Olay yerinde keşif yapılacak"

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan avukat Gülşah Satun, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin yargılama süreci açısından çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir sonraki celsede tanıklarımız dinlenecek. Olayı gören sürücü tanıkları var. Ayrıca olay yerinde keşif yapılacak. Bu son derece önemli çünkü sanığın anlattığı kaza anı, kazanın oluş şekli ve kazadan sonraki süreç, gerçekte yaşananlarla çok farklı. Dosyadaki deliller ve tanık anlatımları ortaya çıktığında bu farklılıkların daha net görüleceğine inanıyoruz."

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü de resmi kayıtlara göre 2018-2025 yılları arasında Türkiye'de binlerce bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Her bir sayı, bir insan demek. Bir aile, yarım kalan hayaller demek. Biz bugün burada yalnızca İlyas için değil, trafikte hayatını kaybeden, yaralanan ve her gün ölüm korkusuyla yola çıkan herkes için sesimizi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Görücü, yol güvenliğinin bir ayrıcalık olmadığını, trafik ışıkları, güvenli bisiklet yolları, denetimler ve caydırıcı yaptırımların uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Bunlar insanların eve sağ salim dönebilmesi için zorunluluktur. İlyas'ın eve dönemediği bir düzeni kabul etmiyoruz. Alkollü araç kullanmanın, trafik güvenliğini hiçe saymanın ve kazanın ardından kaçmanın yeni canlar almaması için etkin denetim istiyoruz." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesinde bulunan Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı'na doğru arkadaşlarıyla antrenman yapan bisikletçi İlyas Ulutaş'a 4 Ağustos 2026'da akşam saatlerinde Kepekli mevkisinde Mustafa Gürşen yönetimindeki araç çarpmıştı. Kazada 26 metre ileriye fırlayan Ulutaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından gözaltına alınan Gürşen, tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Gürşen hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: AA