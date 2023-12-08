Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Belediye Otobüsü Kazası Davasında Şoföre Hapis Cezası

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'da belediye otobüsünün korkuluklara çarptığı ve 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili davada tutuksuz yargılanan şoföre 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

ANKARA'da belediye otobüsünün korkuluklara çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili davada tutuksuz yargılanan şoför Yıldırım Çiçek'e, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ayaş Yolu'nda 22 Aralık 2021'de, Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesine (EGO) ait Yıldırım Çiçek yönetimindeki 06 BU 2075 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada yolculardan Hatice Akçabayır hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, hastane raporuna göre kanında sentetik bir uyarıcı olan 'amfetamin' tespit edilen, otobüsü kullanırken de telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlenen Yıldırım Çiçek hakkında dava açıldı. İddianamede olay anında kanında amfetamin tespit edilen; ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan Yıldırım Çiçek'in 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında savcı mütalaasında, sanığın kan ve idrarında uyuşturucu ve alkol bulunmadığını, 61 kilometre hız ile giderken dikkatini cep telefonuna verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Savcı, sanık Yıldırım Çiçek'in direksiyon hakimiyetine önem vermediğini ve Hatice Akçabayır'ın vefatı ile diğer yolcuların da yaralanmasına neden olduğunun anlaşıldığını belirterek, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Davanın bugünkü duruşmasına sanık Yıldırım Çiçek katılmazken, taraf avukatları ve şikayetçiler hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin beraatını talep etti. Aileler ise sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, en üst sınırdan ceza almasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Çiçek'e 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Çiçek hakkındaki konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolün devamına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aralık Hatice Ankara Adli Tıp Ceza Uyuşturucu Trafik Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title