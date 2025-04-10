Ankara'da okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için birçok şehrimize yağış ve kar uyarısı yaparken ilk tatil haberleri de gelmeye başladı. Ankara'da okullar 1 gün tatil edildi.

ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini belirtti. Şahin açıklamasında şunları söyledi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

METEOROLOJİ'DEN 25 ŞEHRİMİZE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 şehrimizde şiddetli fırtına ve kar beklendiğini belirterek sarı kodla uyardı. Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı yaptığı iller şu şekilde: Amasya, Bolu, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sakarya, Sinop, Tokat, Zonguldak, Karaman, Bartın, Düzce, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karabük

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.