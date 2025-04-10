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Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da okullar tatil edildi
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Ankara'da beklenen kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle yarın eğitime öğretime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için birçok şehrimize yağış ve kar uyarısı yaparken ilk tatil haberleri de gelmeye başladı. Ankara'da okullar 1 gün tatil edildi.

ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini belirtti. Şahin açıklamasında şunları söyledi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ankara'da okullar tatil edildi

METEOROLOJİ'DEN 25 ŞEHRİMİZE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 şehrimizde şiddetli fırtına ve kar beklendiğini belirterek sarı kodla uyardı. Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı yaptığı iller şu şekilde: Amasya, Bolu, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sakarya, Sinop, Tokat, Zonguldak, Karaman, Bartın, Düzce, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karabük

Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da okullar tatil edildi

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

bu nasıl haber kar yağmadan okul tatil kafayı yediniz iyicene

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıKara Ahmet:

daha yagmada hee

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıVatandaş:

öğretmenler sevinçten takla atıyordur evin içinde

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Çorum arada kaynamış

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımehmet:

Suriye kaynaklarına göre, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın iki büyük çadır şehri, Türk ve Katar çabalarıyla yüz binlerce Gazzelileri yeniden yerleştirmek üzere yeniden kullanılıyor. Biri Al-Bab ve Akhtarin ile Azaz'ın doğusu arasındaki iki kamp, başlangıçta Suriye iç savaşı sırasında yerinden edilmiş Suriyelilerin Türk topraklarına girmesini önlemek için inşa edildi

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