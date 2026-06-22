Kulaklıkaya: Gazze'deki kadın ve çocukların yanında durmak ahlaki sorumluluğumuz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, "İslam ümmeti olarak Gazze'deki kadın ve çocukların yanında durmak bizim ahlaki ve insani sorumluluğumuzdur." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Ankara'da "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı"nın açılışı düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programın açılışında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve İİT Sosyal İşler Direktörü Dr. Abdul Falilat Ajoke konuştu.

Kulaklıkaya, programın birinci ve ikinci toplantılarının, lider olmayı hedefleyen genç kadınların vizyonlarını ve ufuklarını genişletmek, gelecek planları için bakış açıları sunmak ve güçlü bir dayanışma ağı oluşturmak açısından başarılı geçtiğini belirterek, "Genç Müslüman kadınlar için geleceğin liderlik programının bugünkü üçüncü toplantısının zenginleştirilmiş içeriğiyle bu yıl daha verimli geçeceğine inanıyorum. Esasen bu toplantı ortak bir inancı yansıtmaktadır." dedi.

Kulaklıkaya, bunun, toplumların, ekonomilerin, ulusların geleceğinin gençler ve özellikle genç kadınlar için oluşturacağı fırsatlara bağlı olduğunu kaydetti.

İslam tarihi boyunca kadınların entelektüel, sosyal, ekonomik ve kültürel ilerlemenin en ön saflarında yer aldığını dile getiren Kulaklıkaya, şöyle konuştu:

"Onların başarıları, kadınların güçlendirilmesinin yalnızca bir kalkınma hedefi olmadığını, bunun değerlerimize, kültürel mirasımıza, adil ve müreffeh bir gelecek için ortak vizyonumuza derinlemesine kök salmış olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Günümüzde hızlı teknolojik ilerlemeler, ekonomik dönüşüm, iklim değişikliği, çatışmalar ve insani krizler toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata ve yönetişime aktif katılımını gerekli kılmaktadır. Nüfusunun yarısı toplumsal hayata, karar alma süreçlerine, eğitime, bilime, inovasyona ve ekonomik kalkınmaya tam olarak katkıda bulunamıyorsa hiçbir ülke potansiyelini tam olarak kullanamıyor demektir. Bu nedenle kadınlarımızın güçlendirilmesi yalnızca bir kadın meselesi değildir."

"Genç kadınlar liderlik fırsatlarına erişebildiğinde tüm toplumlar bundan fayda sağlayacaktır"

Kulaklıkaya, bunun toplumsal bir gereklilik olduğunu altını çizerek, "Genç kadınlar kaliteli eğitime, insana yaraşır istihdam koşullarına, liderlik fırsatlarına ve kamusal hayata eşit katılım imkanlarına erişebildiğinde tüm toplumlar bundan fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Kadınlara yapılan her türlü yatırımın barışa ve refaha yapılan yatırım olduğunun altını çizen Kulaklıkaya, Türkiye olarak kadınların konumunun güçlendirilmesinin sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adaletin sağlanması için vazgeçilmez unsur olduğuna yürekten inanıldığını kaydetti.

Kulaklıkaya, İİT'nin dünyadaki en genç profillerden birine sahip olduğuna işaret ederek, üyelerinin nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının 30 yaşının altında olduğunu belirtti.???????

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, "51. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen ülkemiz eğitim, kapasite geliştirme ve kurumsal adımlar yoluyla İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin gençlerini ve kadınlarını güçlendirme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır." dedi.

Bu amaçla Türkiye'nin, kadınların eğitimi, girişimcilik, kapasite geliştirme, sosyal kapsama ve ekonomik katılım konularına odaklanan İİT girişimlerine aktif olarak katkıda bulunduğunu vurgulayan Kulaklıkaya, bu doğrultuda İİT'nin kadınların ilerlemesi eylem planının uygulanmasına büyük önem verdiğini söyledi.

Çatışma bölgelerinde kadınlar büyük acılar yaşıyor

Kulaklıkaya, çatışma bölgelerinde, özellikle Gazze, Myanmar, Yemen ve Sudan'daki kadınların karşı karşıya olduğu acı gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Buralarda yaşayan insanlarımız hayal edilemeyecek kadar büyük acılara katlanmaktadırlar. Bilhassa kadınlar orantısız bir yükü omuzlamaktadır." diye konuştu.

Filistinli kadınları güçlendiren ve uluslarının geleceğine katkıda bulunma yeteneklerini destekleyen programlara yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Kulaklıkaya, şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistin'de ve bölgede işlediği zulümlerin boyutu ve vahşeti göz önüne alındığında programda, Gazze'ye özel bir panelin yer ayrılmış olmasının çok büyük bir önem arz ettiğini vurgulamak isterim. İslam ümmeti olarak Gazze'deki kadın ve çocukların yanında durmak bizim ahlaki ve insani sorumluluğumuzdur."

Türkiye'nin İİT'deki desteğine ve katkılarına teşekkür

İİT Sosyal İşler Direktörü Ajoke de Türkiye'nin İİT'nin 51. Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde bu önemli girişimin düzenlenmesinde büyük bir ortaklık ve destek sağlayan Türk hükümetine teşekkür ederek, "Ayrıca, Türkiye'yi İslam İşbirliği Teşkilatına uzun yıllardır verdiği destek ve özellikle kadınların güçlendirilmesi alanında teşkilatın ortak hedef ve önceliklerini ilerletmeye yönelik gösterdiği sürekli çabalardan dolayı takdir ediyorum." dedi.

51. Dışişleri Bakanları Konseyinin başkanı olarak Türkiye'nin İslam dünyasında dayanışmayı, işbirliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı artırma yönündeki kararlılığını gösterdiğini kaydeden Ajoke, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı"nın teşkilatın genç Müslüman kadınların liderlik potansiyeline yatırım yapma konusundaki bağlılığını yansıttığını dile getirdi.

Ajoke, tarih boyunca Müslüman kadınların bilginin gelişimi, sosyal kalkınma, barışın inşası ve toplum liderliği alanlarında kayda değer katkılarda bulunduğuna işaret ederek, dünyanın beklenmedik zorluklardan geçtiği bir dönemde ilkeli, kabiliyetli ve vizyoner kadın liderlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Program vesilesiyle İslam dünyasından birçok genç kadının tecrübe paylaşımı, bağlantılarını güçlendirmek ve liderlik kapasitelerini geliştirmek için bir araya geldiğini aktaran Ajoke, etkinliğin kadın hakları, aile refahı, kadınların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanların derinlemesine ele alınması için bir diyalog platformu sağladığını vurguladı.

Ajoke, İİT'nin kadınların güçlendirilmesinin ve toplumun her alanında anlamlı bir katılım sağlamalarının teşvikine önem atfettiğinin altını çizerek, bu bağlamdaki girişimleri de desteklediklerini belirtti.

"ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı"

Program, İslam dünyasının farklı coğrafyalarından genç kadınları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi, ortak meseleler etrafında fikir alışverişini teşvik etmeyi ve geleceğin kadın liderleri arasında sürdürülebilir dayanışma ağları kurulmasını amaçlıyor.

Uluslararası liderlik programı ALLY for Future, İİT Kadından Sorumlu 6. Bakanlar Konferansı Dönem Başkanlığı çerçevesinde İİT Kadın Danışma Konseyinin katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde hayata geçirilen uluslararası liderlik eğitim programı olma özelliği taşıyor.