Ankara'da Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Genel İstişare Toplantısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Genel İstişare Toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, ABA Danışma Kurulu ve ABA Yazı Kurulu üyelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından toplam 82 akademisyen, inanç önderi ve araştırmacı katıldı. Toplantıda, Alevilik ve Bektaşilik geleneğinin köklü irfan mirasını bilimsel yöntemlerle ele almayı hedefleyen ansiklopedi çalışmasının mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, çalışmanın yalnızca bir yayın projesi olmanın ötesinde, kültürel hafızanın korunması ve doğru bilginin sistemli biçimde kayıt altına alınması açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti" denildi.

'BİLGİ DAĞINIKLIĞINA KARŞI BİLİMSEL ÇERÇEVE' VURGUSU

Çalıştayda, Alevilik ve Bektaşilik alanında mevcut bilgi dağınıklığı ve kavramsal karmaşaya dikkat çekildiği belirtilerek, "Bilimsel temelden yoksun çalışmaların doğru bilgiye erişimi zorlaştırdığına işaret edilirken, sözlü gelenekle günümüze ulaşan birikimin akademik yöntemlerle incelenmesi ve kayıt altına alınmasının gerekliliği vurgulandı. Ansiklopedinin; kavramlardan şahsiyetlere, erkandan tarihsel süreçlere kadar geniş bir içeriği kapsayan, kalıcı bir başvuru kaynağı olması hedefleniyor. Farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla yürütülen çalışmanın, çoğulcu ve bilimsel yaklaşım temelinde şekillendirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca, yürütülen istişare sürecinin ansiklopedinin kapsamının genişletilmesine, yöntemsel çerçevenin güçlendirilmesine ve içerik kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Çalıştay sonunda, Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi'nin kültürel mirası koruyan ve gelecek nesillere aktaran temel bir başvuru eseri olması yönündeki beklenti dile getirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı