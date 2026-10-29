Ankara'da ABB'nin 29 Ekim fener alayı İkinci Meclis'e yürüdü

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Kızılay'daki Zafer Meydanı önünde toplanan kalabalık, marşlar ve sloganlar eşliğinde İkinci Meclis'e yürüdü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, programda yaptığı konuşmada, Ankara'nın sıradan bir kent olmadığını, Cumhuriyet döneminin bir eseri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade eden Yavaş, 29 Ekim 1923'ün Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını belirten Yavaş, "Bir milletin onurudur." ifadesini kullandı.

Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu, ABB zabıta ve itfaiye ekipleri, seğmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, İkinci Meclis önünde gerçekleştirilen bayrak devrinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA