Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Ziyaretleri

Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçelerindeki şehitlikleri ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Beypazarı'nda Fatih Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Kaymakam Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Beypazarı'nda protokol üyeleri 15 Temmuz gazisi Hasan Güleç'i de ziyaret etti.