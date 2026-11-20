ANKARA'da Alper Yusuf Polat'a (11) bisikletiyle bakkala giderken otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Fatih Oral, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Kahramankazan ilçesinde 22 Haziran'da Alper Yusuf Polat'a, elektrikli bisikletiyle bakkala giderken Fatih Oral yönetimindeki otomobil çarptı. Polat, hayatını kaybederken sürücü Fatih Oral, gözaltına alınıp tutuklandı. Fatih Oral hakkında Kahramankazan 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava dosyasına giren 15 Ekim tarihli Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu raporunda, aracın elektrikli bisikleti çarpışmanın ardından 31,10 metre sürükleyerek durduğu, Alper Yusuf'un ise aracın durduğu noktanın 9,30 metre ilerisine savrulduğu belirtildi. Raporda, sürücünün kavşağa yol ve trafik şartlarına uygun olmayan bir hızla girdiği, gerekli dikkat ve özeni göstermediği değerlendirilerek asli kusurlu olduğu bildirildi.

KARAR DURUŞMASI

Sanık Fatih Oral, karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Alper Yusuf Polat'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve tutuklama tedbirinin ölçülülüğünü dikkate alarak tahliyesini istedi. Sanığın avukatı, müvekkilinin bilinçli taksirle hareket etmediğini savunarak beraat ve tahliye istedi.

Alper Yusuf Polat'ın annesi Zehra Alkan ise oğlunun kaybından sonra ailece büyük acı yaşadıklarını belirterek sanığın tutukluluk halinin devamı ile en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Baba Abdulkadir Polat da sanığın olay yerindeki hızının yüksek olduğunu savunarak, olası kast hükümlerinin uygulanmasını ve davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

'KÖR NOKTAMDA KALIYORDU'

Sanık Fatih Oral ise son savunmasında, "Kazanın gerçekleşmesinden dolayı ben de çok üzgünüm. Aileye baş sağlığı diliyorum. Müteveffa yola soldan katıldığı noktada kendisi benim kör noktamda kalıyordu. Ben kendisini çarpışma anında fark edebildim ve o esnada da frene bastım. Ancak bu sonucun gerçekleşmesinde müteveffanın da yaklaşık 40-50 ile soldan yola katılması sebep olmuştur. Ben beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Oral'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 3 yıl 4 aya indirildi. Tutuklulukta geçirdiği süre ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı değerlendirilerek tahliyesine karar verilen sanığın ehliyetinin de 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Abdulkadir Polat, karara itiraz edeceklerini söyleyerek, "Oğlum, bir cinayetle vefat etmişti. Sunduğumuz bütün delillere, yaptığımız bütün itirazlara, bilir kişi raporuna ve bütün argümanların bizim lehimize olmasına rağmen şahsa 4 yıl hapis cezası verildi. Ceza takdir indirimi kullanılarak 3 yıl 4 aya indirildi. Ve maalesef 3 yıl 4 aylık bu cezanın da herhangi bir şekilde uzun bir yatarı olmadığı için tahliyesine karar verildi. Yani bir çocuğun canının kıymeti 3 yıl 4 aymış, bunu öğrenmiş olduk. Bu süreç içerisinde herhalde mahkemeyi boşuna oyaladık. Buradan onlardan özür diliyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum. 'Yarın hakkın divanına varınca karınca, Süleyman'dan hakkını alır' diyorum. Yani yine süreci takip etmeye devam edeceğiz ama evladımız öldü. Biz her gün ölüyoruz. O günü her gün yaşıyoruz. Bu süreci nasıl atlatacağımızı da bilmiyoruz. Fakat çıkan karar kamuoyu vicdanını yaralamıştır" dedi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Alper'in ailesiyle mutlu anlarından görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı