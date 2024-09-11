Ankara Çubuk'ta İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2024-2025 eğitim, öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası töreni düzenlendi.

Tören kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bekir Yılmaz Ortaokulu bahçesinde devam eden törende ise öğrenciler tarafından şiir okundu, dans gösterileri yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Eranıl, "Okullarımızın koridorları ve sınıfları öğrencilerimizle dolu olması bizler için en büyük mutluluk." dedi.

Bekir Yılmaz Ortaokulu Müdürü Yüksel Şahin de vatana, millete, çevresine faydalı insanlar yetiştirmenin gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

Törene, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.