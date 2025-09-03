Haberler

Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü'nden 'Doğaya Yelken Aç' Projesi

Güncelleme:
Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü, 'Doğaya Yelken Aç' projesiyle Mogan Gölü'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Proje, çevre bilincini artırmayı ve doğal alanların korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

(ANKARA) - Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü, çevreye duyarlılık ve toplumsal farkındalık yaratma hedefi doğrultusunda 31 Ağustos Pazar günü, "Doğaya Yelken Aç" projesini hayata geçirdi. Ankara Çayyolu Rotary Kulübü ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, botlarla Mogan Gölü'ne açılarak gölde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü, "Doğaya Yelken Aç" projesini hayata geçirdi. Doğal alanların korunmasına katkı sağlamak, çevre kirliliği konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve doğayla iç içe, sorumlu ve sürdürülebilir bir yaşam kültürü geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Mogan Gölü'nde çevre temizliği yapıldı. Ankara Çayyolu Rotary Kulübü ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen proje kapsamında kapsamında, katılımcılar Ankara Yelken Kulübü'nün sağladığı botlarla gölün farklı bölgelerine açılarak çevredeki atıkları topladı.

Proje sonunda, Mogan Gölü'nün temizliğine doğrudan katkı sağlandığı ve katılımcıların doğa için sorumluluk almanın önemini deneyimlediğini belirten proje sorumluluarı çevre konusunda farkındalık yaratılarak benzer projelere ilham verilmesini de amaçladıklarını söyledi.

Proje sorumluları, "Doğaya Yelken Aç projesi, yalnızca göl temizliğiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda çevre bilinci aşılamaya yönelik bir farkındalık hareketi olarak hayata geçti. Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü olarak bizler, doğaya ve topluma katkı sağlayan bu tür projelerin devamını getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

