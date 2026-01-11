Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap'tan nohut tohumu desteği açıklaması

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik nohut tohumu desteği başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 23 Ocak 2026'ya kadar yapılabilecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak nohut tohumu desteği başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.

Kasap, yaptığı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, çiftçilere yönelik nohut desteği başvurularının başladığını ve çiftçilerin Ankara Büyükşehir Belediyesinin "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabileceklerini söyledi.

Başvuruların 23 Ocak tarihine kadar süreceğine işaret eden Belediye Başkanı Kasap, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz belirtilen adres üzerinden, 23 Ocak 2026 tarihine kadar, başvuru yapabilecekler. Her daim çiftçinin yanında ve destekçisi olacağız, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticimizi desteklemek adına kararlılıkla çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
