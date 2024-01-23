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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, deprem ve kentsel dönüşüm hakkında konuştu

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, deprem riskine dikkat çekerek Ankara'da acil kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca ANKAPARK'ın açılması ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremde ölenlerin yarısının ve yıkımın büyük bölümünün Hatay'da olduğunu ifade ederek, "Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay vardır. Onun yönü Ankara'ya doğru. Yani burada 6,5 - 7,5 şiddetinde Allah korusun deprem olursa Ankara'da çok yer yıkılır. Yani Ankaramızın birçok noktasında acilen bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var." dedi.

Altınok, Aşağı Eğlence Mahallesi Giresun Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu. Esnafa "hayırlı işler" dileyerek döner tezgahının başına geçen Altınok, bir başka dükkanda da vatandaşlara halka tatlısı ve Ankara simidi ikram etti.

Ziyaretlerinin ardından bir çay ocağında gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, şu anda kapalı durumda olan ANKAPARK'a yönelik planlarının sorulması üzerine, "ANKAPARK'ı açmak lazım. Orada çürüyen maalesef milli bir servet var. Orayı tabii geliştireceğiz ama bir taraftan da hızlı şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yaparak, ANKAPARK'ı hizmete açacağız." yanıtını verdi.

Altınok, kentsel dönüşümle ilgili soru üzerine binaların da insanlar gibi yaşlandığını söyledi. Kent genelinde 50-60 yıl önce dere kumuyla yapılan binalar bulunduğunu belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Ankara'da deprem yok diye rehavete kapılmayalım. 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş'tı ama nereyi yıktı? Hatay'ı yıktı. Yani depremde rahmete giden ölenlerimizin yarısı ve yıkımın büyük bir bölümü de Hatay'daydı. Yani Ankara depremlerin yönleri vardır. Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay vardır. Onun yönü Ankara'ya doğru. Yani burada 6,5 - 7,5 şiddetinde Allah korusun deprem olursa Ankara'da çok yer yıkılır.

Yani Ankaramızın birçok noktasında acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Şereflikoçhisar'dan geçen fay hattında bir kırılma olursa Ankara'da çok yıkım ve ölüm olur. Bir de bu binalar eskidi. Her tarafları dökülüyor. Ankaramızın birçok eskiyen dokusunda kentsel dönüşüm planlarımız olacak. Bunları acil Ankara'da yapmak lazım."

Altınok, CHP'nin Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki, o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer." sözü hatırlatılarak, "Mansur Yavaş sizin için güçlü bir aday mı?" diye sorulması üzerine "Vallahi biz yürürken kimse titremiyor, bizde sevgi var. Biz titretenlerden değil, sevenlerden, kucaklayanlardanız. Biz titretmeye değil, gönüller almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Biz kibir adası değil, gönül adasıyız." dedi.

"Izgara ve mazgalların temizlenmesi lazım"

Ankara'da sağanakla birlikte yaşanan sel ve su baskınlarına yönelik çözüm önerisi sorulan Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara'da 2,5 yıl önce metrekareye yağan 31 ile 37 kilogram yağmurda 7 kişi hayatını kaybetti. Bütün dünyanın dolarlarını ve altınlarını verseniz bir canı geri getiremezsiniz. Bu şehirde 7 kişi Büyükşehir Belediyesinin ihmalinden öldü. Ankara'nın altyapısı tamam ama bu ızgara ve mazgalların temizlenmesi lazım. Yağmur kanallarının uzatılması lazım. Japonya'da metrekareye 250 kilogram yağmur yağıyor. Bize 100 kilogram yağmur yağsa Ankara yıkılır. Sonra kimse 'doğal afet oldu' mazeretinin arkasına saklanmasın. Saatte 31 ve 37 kilogram yağan yağmur doğal afet değildir."

Filistinli kanser hastasının cenaze töreni

Altınok, daha sonra Sağlık Bakanlığınca Gazze'den tedavi için getirilen kanser hastası Riyah Mahmoud Muhammed (67), için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyelerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından Muhammed'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürüldü.

Cenaze namazının ardından camideki vatandaşların sorunlarını da dinleyen Altınok, sonrasında tarihi Ulus bölgesindeki esnafa ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Turgut Altınok Ankara Deprem Politika Güncel Haberler

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