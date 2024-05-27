Ankara-Bolu kara yolunda otobüs yangını: Yolcular tahliye edildi

Ankara- Bolu kara yolunda yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait otobüs, Gerede yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Şoförün durumu fark etmesi üzerine otobüsteki 13 kişi tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.