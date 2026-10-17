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Ankara Barosu, Voyvodina ve Bükreş barolarıyla iş birliği protokolleri imzaladı

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Ankara Barosu, Voyvodina ve Bükreş barolarıyla iş birliği protokolleri imzaladı
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Ankara Barosu, Antalya'daki Avrupa Barolar Federasyonu 2026 Ara Toplantısı'nda Voyvodina ve Bükreş barolarıyla ayrı ayrı iş birliği protokolleri imzalandığını duyurdu. Protokoller, mesleki deneyim paylaşımı ve uluslararası hukuk dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

(ANKARA)- Ankara Barosu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Barolar Federasyonu (FBE) 2026 Ara Toplantısı kapsamında Voyvodina ve Bükreş Baroları ile ayrı ayrı iş birliği protokolleri imzalandığını duyurdu. Protokollerle mesleki bilgi ve deneyim paylaşımının geliştirilmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi ve uluslararası hukuk dayanışmasının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliğinin ev sahipliğinde 15-17 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Barolar Federasyonu 2026 Ara Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre toplantıya Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Başkan Yardımcısı Kemal Cihat Binici, Sayman Zafer Doğan Bilgin ve Ankara Barosu Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Mengü Gökçe katıldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden baro temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda; hukukun üstünlüğü, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı, baroların toplumsal sorumlulukları ve uluslararası mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantının bugün gerçekleştirilen Genel Kurul programı kapsamında Ankara Barosu ile Voyvodina Barosu ve Bükreş Barosu arasında ayrı ayrı iş birliği protokolleri imzalandı. Protokollerle barolar arasında mesleki bilgi ve deneyim paylaşımının geliştirilmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi ve uluslararası hukuk dayanışmasının güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ankara Barosu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Barosu olarak, yüz yılı aşan hukuk geleneğimizden aldığımız güçle, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve bağımsız savunma için uluslararası dayanışmayı büyütmeye; meslektaşlarımızın farklı ülkelerdeki meslek örgütleriyle ilişkilerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarla bu iş birliklerini somut kazanımlara dönüştürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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