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(ANKARA) - Ankara Barosu, Sözcü TV yönelik operasyona ilişkin, "Soruşturma süreçlerinin eleştirel haberciliği baskılayan, yayın çizgisine müdahale eden veya basın üzerinde caydırıcı etki yaratan bir araca dönüşmesine izin verilmemelidir. Sürecin masumiyet karinesi, kişi özgürlüğü ve güvenliği, savunma ve adil yargılanma hakları gözetilerek yürütülmesini, uygulanan tedbirlerin etkili yargısal denetiminin sağlanmasını ve basın özgürlüğünü sınırlayan ölçüsüz müdahalelere derhal son verilmesini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, Sözcü TV yönelik operasyona ilişkin "Yargısal tedbirler basını susturmanın aracı olmamalıdır" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan kararların basın özgürlüğü ve demokratik hukuk devleti ilkeleri bakımından kaygı yarattığı belirtilerek, Anayasa'nın 26. maddesinin düşünce ve kanaatleri açıklama ve yayma özgürlüğünü, 28. maddesinin ise basın özgürlüğünü güvence altına aldığı hatırlatıldı.

Anayasa'nın 13. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca ifade ve basın özgürlüklerine yönelik müdahalelerin kanuni dayanağının bulunması, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesindeki kayyım atama koşullarına dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, bir yönetici veya ortak hakkındaki suç isnadı, tek başına şirket yönetiminin devralınmasını haklı kılmamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca şirket yönetimine kayyım atanması, suçun şirket faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunmasına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için bu tedbirin gerekli olmasına bağlıdır. Kayyım atanmasının gerekliliği ve daha hafif tedbirlerin neden yetersiz kalacağı somut gerekçelerle ortaya konulmalı, yayın kuruluşlarına yönelik uygulamalarda editoryal bağımsızlık ve halkın haber alma hakkı üzerindeki etkiler ayrıca gözetilmelidir.

Soruşturmanın daha önce yargısal değerlendirmeye konu olmuş iddialara dayandığı yönündeki açıklamalar karşısında, önceki yargı kararlarının kapsamının ve yeni tedbirlere dayanak oluşturan somut gerekçelerin ortaya konulması gerekmektedir. Hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik, yargısal kararların sonuçlarının gözetilmesini ve kişilerin hangi gerekçelerle yeniden ceza muhakemesi tedbirlerine tabi tutulduklarını bilebilmelerini gerektirir.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAYAN ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALELERE DERHAL SON VERİLMELİ"

Bir yayın kuruluşunun yönetiminin kayyıma devredilmesi, yayın politikasını ve editoryal bağımsızlığı doğrudan etkileyebilecek niteliktedir. Böyle bir müdahalenin sonuçları, kuruluşun yöneticileri ve çalışanlarıyla sınırlı kalmaz; basında çoğulculuğu ve halkın haber alma hakkını da etkiler. Soruşturma süreçlerinin eleştirel haberciliği baskılayan, yayın çizgisine müdahale eden veya basın üzerinde caydırıcı etki yaratan bir araca dönüşmesine izin verilmemelidir.

Ankara Barosu olarak sürecin masumiyet karinesi, kişi özgürlüğü ve güvenliği, savunma ve adil yargılanma hakları gözetilerek yürütülmesini, uygulanan tedbirlerin etkili yargısal denetiminin sağlanmasını ve basın özgürlüğünü sınırlayan ölçüsüz müdahalelere derhal son verilmesini talep ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, basının özgürce çalışabilmesi ve halkın serbestçe haber alabilmesi, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez koşuludur."

Kaynak: ANKA