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Ankara Barosu heyeti yeni adliyede avukat otoparkı ve çalışma alanlarını inceledi

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Ankara Barosu heyeti yeni adliyede avukat otoparkı ve çalışma alanlarını inceledi
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Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve heyet, yapımı süren yeni Ankara Adliyesi'nde incelemelerde bulundu. Görüşmede avukatlara ayrılacak çalışma ve dinlenme alanları, otopark kapasitesi, ulaşım ve erişilebilirlik konuları ele alındı.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden yeni Ankara Adliyesi binasında incelemelerde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Arif Naci Sucuoğlu ve inşaat yetkilileriyle yapılan görüşmede, avukatlara ayrılacak çalışma ve dinlenme alanları, otopark kapasitesi, ulaşım olanakları ve bina içi erişilebilirlik konuları ele alındı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, inşaatı devam eden yeni Ankara Adliyesi binasını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin barodan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, yapımı devam eden yeni Ankara Adliyesi binasını ziyaret ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Arif Naci Sucuoğlu ve inşaat yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, yeni adliye binasının fiziki kapasitesi ve yerleşim düzeni, Baromuza ve meslektaşlarımıza tahsis edilecek çalışma, dinlenme ve ortak kullanım alanları, avukatlara yönelik otopark kapasitesi, ulaşım olanakları ve adliyeye giriş çıkışları kolaylaştıracak düzenlemeler ele alındı. Ayrıca duruşma salonları, mahkeme kalemleri ve diğer adli birimlerin yerleşimi, asansörler, bina içi ulaşım, erişilebilirlik, teknik altyapı ve sosyal alanlara ilişkin planlamalar değerlendirildi.

İnşaat sürecinde Baromuzun görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının öneminin vurgulandığı görüşmede, projenin bundan sonraki aşamalarına ilişkin planlamaların ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarının bu süreçte gözetilmesi amacıyla en kısa sürede geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmesi konusu ele alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Arif Naci Sucuoğlu'na ve ilgili yetkililere, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına gösterdikleri ilgi ve paylaştıkları bilgiler için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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