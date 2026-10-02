Ankara Bala'da tarım işçisi kadın cinayetinde 4'ü tutuklu 6 sanığın davası ertelendi

Ankara'nın Bala ilçesinde mevsimlik tarım işçisi Keziban Demirci'nin, çocuğuyla kaldığı konteynerde kar maskeli saldırganlarca silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hamza Özdil, İsmail Özdil, Kadir Karakaş, adli süreçteki çocuk H.K. ile tutuksuz sanık Dursun Erdemir ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından duruşmaya tanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tanık İ.A, tutuklu sanıklardan Kadir Karakaş'ın kuzeni olduğunu belirterek, olay günü pastaneye gittiğini, Karakaş'ı uzaktan gördüğünü, yanında annesinin bulunduğunu, hal ve hareketlerinde anormal bir durum gözlemlemediğini söyledi.

Tanık beyanının ardından söz verilen maktulün eşi müşteki Saim Demirci, olaydan sonra oğlu N.B.D'nin ayak bileğinin sakatlandığını, doktorların ayak parmaklarındaki durumun kalıcı olduğunu söylediğini ve ameliyatın ardından durumun yeniden değerlendirileceğini belirterek, "Hayatımı yaktılar, ocağımızı söndürdüler. Adalete güveniyoruz." dedi.

"Hamza'nın amacı altınlar değildi, babamı öldürüp yerine geçmekti"

Maktulün kızlarından müşteki Dilhan Demirci ise "Hamza'nın amacı altınlar değildi. Babamı öldürüp yerine geçmekti. Cenaze zamanında da 'ben sizi götüreceğim, başınızda ben olacağım' gibi cümleler kurdu bize. Amacı annemden ziyade babamı öldürmekti. Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Şerife Özdil, kocası Hamza Özdil'in suçlu olduğunu öne sürerek, "O istemeseydi İsmail bunu yapmazdı. Sürekli birbirleriyle telefonda konuşup mesajlaşıyorlardı. Olaydan önce İsmail evimize geldi içeri girmedi. Ancak her zaman yeğenlerini sevmek için yukarıya çıkardı. Hamza aşağıya indi. 'Kız arkadaşıyla problemleri varmış' dedi. Şimdi düşünüyorum da o gün cinayeti planlamışlar." diye konuştu.

Söz verilen müşteki avukatları, sanıkların iştirak halinde suç işlediklerini ve cezalandırılmaları gerektiğini savundu.

Avukat beyanlarının ardından söz verilen adli süreçteki çocuk H.K, olay günü Ankara'ya geleceğini, abisi Kadir Karakaş'ı beklediği sırada İsmail Özdil'in yanına gelerek kavga edeceklerini söylediğini ve kendisini olay yerine götürdüğünü, olayın öncesinde ve sonrasında herhangi bir suçu bulunmadığını söyleyerek, tahliyesini talep etti.

"Şeytana uydum, panikle ateş ettim"

Tutuklu sanık Kadir Karakaş da suçsuz olduğunu söyleyerek, "İsmail'i bir şekilde vazgeçirmiştim. Kardeşimi alıp, böyle bir olay yapmış. Tek suçum yanıma geldiklerinde polisi aramamamdı." savunmasında bulundu.

Söz verilen tutuklu sanıklardan İsmail Özdil, olay yerine hırsızlık için gittiğini, abisi Hamza Özdil tarafından yönlendirilmediğini öne sürerek, "Tamamen kendi cahilliğim, cezam neyse çekmeye razıyım. H.K.'yı zorla götürmedim. Kadir'e de zorla bir şey yaptırmadım. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Şeytana uydum, panikle ateş ettim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Hamza Özdil, müşteki Saim Demirci'nin beyanlarının doğru olmadığını, kendisine ait evi ve aracı bulunduğunu, eşi Şerife Özdil de çalıştığı için maddi açıdan altınlara ihtiyaç duymadığını, taziye evinde "Sizin başınızda ben olacağım" şeklinde bir ifade kullanmadığını savundu.

Eşi Şerife Özdil'in olayın azmettiricisi olduğunu ileri süren sanık Özdil, "Ben Şerife ve ailesinin düşmanı değildim. Annesi ve babasının evindeki altın miktarını ben nasıl bilebilirim. İsmail'e söylemiş muhtemelen. Onun da bilmesi mümkün değil." diye konuştu.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu celse dinlenemeyen tanıkların bir sonraki celsede hazır edilmesine, adli süreçteki çocuk H.K. hakkında cezaevi psikoloğu tarafından sosyal inceleme raporu hazırlanarak mahkemeye sunulmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 16 Aralık'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara'nın Bala ilçesinde mevsimlik tarım işçisi Keziban Demirci'nin, çocuğuyla kaldığı konteynerde kar maskeli saldırganlarca silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıklar İsmail Özdil, Hamza Özdil ve Kadir Karakaş hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme", "çocuğu tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Sanıklar Dursun Erdemir ve Mustafa Şal hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "çocuğu tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 20 yıla kadar, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA