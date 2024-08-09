9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili vahim iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Kazadan yaralı kurtulanların yakınlarından şoförle ilgili vahim bir iddia ortaya atıldı.

"BİZE ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Hastanede yakınını ziyarete gelen bir kişi, uzatılan mikrofona "Yaralımızın bilinci kapalı. Şoför yardımcısı ile görüştük. Bize şoförün kalp krizi geçirdiğini söyledi. Bizim aldığımız bilgi bu şekilde" ifadelerine yer verdi.

VALİ ŞAHİN: FREN İZİ YOK, ŞOFÖR UYUMUŞ OLABİLİR

Ankara Valisi Vasip Şahin, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada "İzmir'den Ağrı'ya seyahat eden otobüs firması. Köprünün beton ayağına çarpıyor. 9 vatandaşımız vefat etti, 26 da yaralımız var. Çalışmalar devam ediyor. Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir. Detaylı çalışmalar devam ediyor" dedi.

"SELEKTÖR YAPTIK, KORNAYA BASTIK DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.