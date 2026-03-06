Ankara'da hakim, savcı ve adliye personeli iftar programında buluştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iftar programında hakimler, savcılar ve adliye personeli bir araya geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin ev sahipliği yaptığı Ankara Adliyesi'ndeki programa, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, HSK üyeleri Bülent Küfüdür, Cengiz Aydemir, Hakan Yüksel ve Çetin Arslan ile HSK Genel Sekreter Yardımcısı Müjgan Karyağdı katıldı.

Programda, Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, Ankara Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Biltekin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Ankara 1 No'lu Baro Başkanı Mustafa Köroğlu ve Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir de yer aldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Ankara Batı Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Aksu, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, Cumhuriyet savcıları ile çok sayıda adliye personelinin de katıldığı programda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

Adliyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin aynı sofrada bir araya geldiği programda konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.