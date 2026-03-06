Haberler

Ankara'da hakim, savcı ve adliye personeli iftar programında buluştu

Ankara'da hakim, savcı ve adliye personeli iftar programında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iftar programında hakimler, savcılar ve adliye personeli bir araya geldi. Programda ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iftar programında hakimler, savcılar ve adliye personeli bir araya geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin ev sahipliği yaptığı Ankara Adliyesi'ndeki programa, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, HSK üyeleri Bülent Küfüdür, Cengiz Aydemir, Hakan Yüksel ve Çetin Arslan ile HSK Genel Sekreter Yardımcısı Müjgan Karyağdı katıldı.

Programda, Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, Ankara Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Biltekin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Ankara 1 No'lu Baro Başkanı Mustafa Köroğlu ve Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir de yer aldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Ankara Batı Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Aksu, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, Cumhuriyet savcıları ile çok sayıda adliye personelinin de katıldığı programda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

Adliyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin aynı sofrada bir araya geldiği programda konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Rubio Arap mevkidaşlarına savaşın ne kadar süreceğini açıkladı
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz