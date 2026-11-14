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Ankara- 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., Bitlis’te saklandığı adreste yakalandı

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İçişleri Bakanlığı: 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

İçişleri Bakanlığı : 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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