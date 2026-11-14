Ankara- 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., Bitlis’te saklandığı adreste yakalandı

Ankara- 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., Bitlis’te saklandığı adreste yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
İçişleri Bakanlığı : 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı