Ankara 2 No'lu Barosu başkanlığını resmi olmayan sonuca göre 1006 oyla Üçüncü kazandı

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Ankara 2 No'lu Barosunun yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Muhammet Kürşat Üçüncü oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dün başlayan Ankara 2 No'lu Baronun 3. Olağan Genel Kurulu'nda bugün baro başkanlığı seçimi yapıldı.

Avukatlar Muhammet Kürşat Üçüncü ve Murat Can Doğan'ın yarıştığı baro başkanlığı için saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre 1006 oy alan Üçüncü, baronun yeni başkanı seçildi. Diğer aday Doğan ise 903 oy aldı.

Üçüncü'nün yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

İlhan Kara, Saliha Sasa, Saime Bilici Dilekcan, İhsan Tolga Duruoğlu, Fazlı Çağrı Kuş, Meral Semiz Yeter, Mehmet Güneş, İbrahim Ethem Yiğit, Hatice Betülay Himoğlu Topalgökçeli, Ahmet Buğra Sertbaş.

Kaynak: AA