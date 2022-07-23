Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferikten geriye 30 metrelik direkler kaldı

Ankara'da Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 1 milyon 300 bin metrekaresine inşa edilen Ankapark'ta, en dikkat çeken bölüm 50.4 milyon dolarlık teleferik oldu.

GERİYE DİREKLERİN ENKAZI KALDI

Yenimahalle'den kalkıp, hayvanat bahçesine gidecek olan teleferik, bölgede yapılacak otele de uğradıktan sonra, yolcularını Ankapark'a getirecekti. Ancak Hayvanat Bahçesi 2013'de kapatıldı, otel hiçbir zaman yapılmadı, Ankapark ise enkaz oldu. 50.4 milyon dolar ödenen 7.5 kilometre uzunluğundaki teleferik, bir gün bile çalışmadı ve geriye 30 metrelik direklerin enkazı kaldı.

BAŞKAN YAVAŞ: ORTADA TELEFERİK YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teleferik için ihale tutarının o dönem 92 milyon 746 bin TL olduğunu ancak güncel tutarın 890 milyon TL'ye ulaştığını belirterek, "Bu teleferiğin tamamı yapılmış gibi Yenimahalle'den çıkıyor sonra yapılacak Hayvanat Bahçesi'ni gezmesi planlanıyor ama ortada teleferik yok, bu konuda da yargıya başvurduk'' dedi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, park içerisine kurulan teleferiğin Yenimahalle üzerinden bağlantılı olacağını, park çevresine de otel yapılması için girişimcilere arazi satılacağını söylemişti. Teleferik hattı hiçbir zaman kullanıma açılmadı.

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