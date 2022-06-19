Anka Haber Ajansı 50 Yaşında... Anka Kurucusu Altan Öymen: İyi Ki Anka Haber Ajansı Kurulmuş, İyi Ki Var

ANKA Haber Ajansı 50 yaşına bastı... ANKA'nın 1972'deki kurucu kadrosu Altan Öymen önderliğinde, Eşref Erdem ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi. ANKA'nın kurucusu Altan Öymen, ANKA Haber'>haber merkezini ziyaret etti ve "Hızla gelişen haber ajansı ve bu dönemin şartlarına uygun olarak gerek televizyon gerek başka alanlarda yapılacak olanları yapıyor. İyi ki bu ajans kurulmuş" dedi.

1972'de kurulan ANKA Haber Ajansı, 50. yaşını kutluyor. ANKA Haber Ajansı'nın 1972'deki kurucu kadrosu ve ANKA'nın mevcut emekçileri 50 yaş kutlamasında bir araya geldi. ANKA 1972'de Altan Öymen önderliğinde kurulduğunda kurumun Müesese Müdürlüğünü üstlenen Eşref Erdem'in ev sahiplinğinde 50 yaşını kutladı.

ANKA'nın 1972'de kuruluş kadrosunda görev alan Altan Öymen, Eşref Erdem, Nuri Çolakoğlu, Alp Orçun, Yaşar Gören, Nursel Gürdilek, Uluç Gürkan, Süleyman Coşkun, Vecdi Seviğ, Mehmet Açıktan ve Ali Polat'ın katıldığı etkinliğe, ANKA Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt ve ANKA'nın genç kuşak parlamento muhabirlerinden Şeyma Paşayiğit de eşlik etti. Kuruluş dönemi anılarının paylaşıldığı 50 yıl kutlamasında ANKA'nın basın tarihindeki önemine, meslek ilkelerini önceleyen habercilik anlayışına ve okul olma özelliğine dikkat çekildi.

ERDEM: ESKİ ANKA İLE YENİ ANKA ARASINDA KÖPRÜ OLSUN İSTEDİK

ANKA'nın 1970'lerde Müessese Müdürlüğü görevini üstlenen Eşref Erdem, 50. yıl buluşmasında yaptığı konuşmaya yaşamını yitiren meslek büyüklerini anarak başladı. Erdem, şöyle konuştu:

"Uzunca bir süredir arkadaşlarla bir araya gelelim diyorduk. Bu yıl ANKA'nın 50. yılında bir arada olabildik. Maalesef kaybettiklerimiz yaşayanlardan daha çok. ANKA bizim çalıştığımız dönemde şöyleydi; sabıkası olmayan ANKA'ya giremezdi, neredeyse tamamı hapisten geçmişti. Öyle bir dönem yaşadık. Çok şey yaşadık. ANKA bazı haber ajanslarından sonra kurulmuş olmasına rağmen gerçekten çok büyük hamle yapan ve büyüyen ajans oldu, Altan Bey sayesinde. Hepimiz çok büyük dostluklar edindik. Bugün de iftiharla geriye bakıyorum. ANKA'da yetişmiş çok ciddi gazeteciler var. İsmen yad etmek istiyorum. Adem Yavuz, Sevgi Soysal, Örsan Öymen, Uğur Mumcu, Teoman Erel, Müşerref Hekimoğlu, Erdal Çetin, Arif Gelen, Hikmet Bila, Raşit Gürdilek, Soner Kural, Varlık Özmenek, Gül Önet… Hepsine Allah rahmet eylesin... 50. yıl kutlamasına kurucu kadroda olan ve katılamayan, mazaret bildiren arkadaşlarımız da var. Onların da selamlarını iletiyor ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün aramızda ANKA kurucuları ve bugün ANKA yönetimini üstlenen genç kuşak gazeteciler var. Eski ANKA ile yeni ANKA arasında köprü olsun istedik. Dünden bugüne ANKA'ya güç veren, omuz veren herkese teşekkür ediyoruz."

ÖYMEN: BUGÜN ANKA'NIN DEĞERİ DAHA ÇOK HİSSEDİLİYOR

Altan Öymen, ANKA Ajansı'nın kuruluş dönemine ve Türkiye'deki basının üzerindeki baskılara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"ANKA'nın haberlerinin yeni örneklerini görüyorum, ondan da çok memnunum. Türkiye'de basının çektiği sıkıntılar meydanda. Onların içinden sıyrılanlar arasında ANKA'yı görünce, mutlu oluyorum, izliyorum. Bu kadar haberlerin manipüle edildiği, bu kadar mevcut iktidarın basını tahakküm ettiği dönemde ANKA'nın değeri daha çok hissediliyor. Biz eski ANKA'cılar bizden sonrakilere başarılar dilemeye devam edeceğiz. Bu arada beraber olduğumuz arkadaşları o zamanki zamanlarıyla hatırlıyorum, fazla değişiklik yok. Onları görünce yaşlı hissetmiyorum. Bir ANKA birlikteliği nesilden nesile oluşuyor. Biz yaşını başını almış olanlar da bunu büyük zevkle izliyor."

"İYİ Kİ KURULMUŞ"

ANKA Kurucusu Altan Öymen 50. yıl buluşmasının ardından ANKA Haber Ajansı Genel Müdürlüğünü de ziyaret etti. ANKA Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt ve ANKA emekçileri tarafından karşılanan Öymen, ANKA'nın tarihi geçmişi, bugünü ve misyonuna ilişkin genç gazetecilerle sohbet etti. Öymen'in ziyaretine ANKA'da 1970'lerde görev üstlenen Nuri Çolakoğlu ve Alp Orçun da eşlik etti. Öymen ve ANKA çalışanları birlikte 50. yıl pastası kesti. Öymen, ANKA Haber Ajansı'nın 50. yılını kutladı ve "Bugün ANKA, 50. yılına bastığını tespit eden arkadaşlar, böyle törenler düzenlediler. Asıl tören bugünkü ANKA. Ben de büyük bir memnuniyetle izliyorum. Hızla gelişen haber ajansı ve bu dönemin şartlarına uygun olarak gerek televizyon gerek başka alanlarda yapılacak olanları yapıyor. Arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi ki bu ajans kurulmuş demeyi de hepimiz aklımızdan geçiriyoruz. Daha başka arkadaşlar da vardı. 20 kişi burada çalışıyormuş. Biz de o zamanlar 20 kişiydik. İstanbul'da da büromuz vardı. Dört kişi başlamıştık. Çok memnun oldum burada olduğuma ve bunları gördüğüme. Selamlar sevgiler tüm ANKA ve ANKA haberlerini izleyenlere" dedi.

ANKA / Güncel