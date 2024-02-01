Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi
Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak, Abdi İpekçi anılacak, Remzi Çayır protesto edecek, Türkiye Varlık Fonu denetlenecek, avukatlar açıklama yapacak, deprem mağdurları açıklama yapacak, Cumhurbaşkanı mezuniyet törenine katılacak, TBMM Genel Kurulu toplanacak, İYİ Parti Sözcüsü açıklama yapacak, Santa Maria Kilisesi ibadete açılacak, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ödül Töreni düzenlenecek.
ANKA HABER AJANSI 1 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: Gazeteci Abdi İpekçi, silahlı saldırı ile katledilmesinin 45'inci yıl dönümünde; İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaanılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini, Anayasa Mahkemesi önündeprotesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu'nun hesapları denetlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
12.00: Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararlarına karşın tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen meslektaşları Can Atalay için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
13.30: Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Dayanışma Derneği, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde Ankara Ulus Meydanı'ndaaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
14.30: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezindeaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
19.00: Silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Sarıyer'dekiSanta Maria Kilisesi, düzenlenecek kefaret ayiniyle yeniden ibadete açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
19.00: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ödül Töreni, TBMM Tören Salonu'ndadüzenlenecek. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...