Anka Haber Ajansı 1 Şubat 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 1 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ

10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: Gazeteci Abdi İpekçi, silahlı saldırı ile katledilmesinin 45'inci yıl dönümünde; İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaanılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini, Anayasa Mahkemesi önündeprotesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu'nun hesapları denetlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.00: Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararlarına karşın tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen meslektaşları Can Atalay için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.30: Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Dayanışma Derneği, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde Ankara Ulus Meydanı'ndaaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.30: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezindeaçıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

19.00: Silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Sarıyer'dekiSanta Maria Kilisesi, düzenlenecek kefaret ayiniyle yeniden ibadete açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

19.00: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ödül Töreni, TBMM Tören Salonu'ndadüzenlenecek. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...