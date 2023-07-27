Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen ani fren kazasında, iki minibüs çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak önüne çıkan otomobil gösterildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ani fren sonucu iki minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda ani fren kazaya neden oldu. İki minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır Şanlıurfa karayolunda 21 M 0158 plakalı şehir içi minibüsü şoförü, önüne otomobil çıkmasıyla nedeniyle ani fren yaptı. Seyir halindeki 21 M 0457 plakalı şehir içi minibüsü ise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki minibüs içerisinde birer yolcu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.