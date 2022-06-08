Anasınıfı öğretmeni, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı - Haberler

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Anasınıfı öğretmeni, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Serhan Öner - Güncel
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Anasınıfı öğretmeni, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdıBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde anasınıfı öğretmeni Esra Bozat, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı.

Anasınıfı öğretmeni, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde anasınıfı öğretmeni Esra Bozat, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı.

Gercüş ilçesinde anasınıfı öğretmeni Esra Bozat, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı. Minik öğrenciler, giydikleri renkli kıyafetlerle zipten yapılan Amazon ormanların içinde gezerek hem yırtıcı hayvanların resimlerini çektiler hem de dürbünle gözetledi.

Anasınıfı öğretmeni Bozat tarafından öğrencilere Amazon ormanlarını keşfetmeleri için sınıfta kartonlardan yaptıkları orman ve yırtıcı hayvan maketleri renkli görüntüler oluşturdu. Teleferiğinde olduğu sınıfta minikler teleferiğe binerek ormanın içerisinde uçarak doyasıya eğlendi. Bozat, dünyanın akciğeri olan Amazon ormanlarını çocuklarıyla keşfetmeye geldiğini söyledi.

Bozat, "Binlerce çeşit bitki ve hayvanlarla ilgili bilgiler öğrenirken amazon ormanların zipten yapmanın keyfini çıkartıyoruz. Etkinlikteki amacım çocukların her gün geldikleri sınıfı değişik yaşantılara dönüştürerek çocukları sınıfa daha heyecanlı daha aktif daha sevgi dolu gelmelerini sağlamak. Yaşantılarla dolu kalıcı öğrenmelerini sağlamak benim en büyük hedefimdir" dedi.

Minik öğrencileri ise, çok keyifli bir etkinlik olduğunu dile getirerek öğretmenlerine teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Güncel

Batman Gercüş Amazon Güncel Haberler

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