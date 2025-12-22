Anaokulu öğrencilerinden bayat ekmekle israfa karşı farkındalık

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası, Aile Yılı ve israfla mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikte, 20 çocuk ve aileleri bayat ekmeklerden hazırladıkları yiyecekleri jüri üyelerine sundu.

Gaziemir ilçesindeki Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası, Aile Yılı ve israfla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 20 çocuk ve aileleri katıldı. Aileleriyle birlikte evde bayat ekmeklerden tatlı ve tuzlu yiyecekler hazırlayan çocuklar, hazırladıkları ürünleri okulda öğretmenlerden oluşan jüriye sundu. Yarışmanın sonunda çocuklara madalya ve kupalar verildi. Etkinlikle, çocuklara aileleriyle birlikte üretmenin önemi anlatılırken, gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturuldu. Ekmeğin, alın terinin ve nimetin sembolü olduğunu belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Öğrencilerimizin bayat ekmeği bilinçli bir yaklaşımla değerlendirdiği bu çalışma, israfla mücadelenin farkındalık ve sorumlulukla mümkün olduğunu göstermektedir. Bugün ekmeğe gösterilen bu özen, yarın tüm kaynaklara karşı daha duyarlı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

'HER TÜRLÜ İSRAFIN KÖTÜ OLDUĞUNU HATIRLATMAYI AMAÇLADIK'

Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu Müdürü Nazmiye Şakar, etkinliğin Yerli Malı Haftası ve Aile Yılı kapsamında hazırlandığını belirtip, "Projemizi israfın yapılmaması gerektiğini hatırlatmak amacıyla hayata geçirdik. Temel gıdalarımızdan biri olan ekmekle yola çıktık. İsrafın çoğu zaman ekmekle başladığını, ancak bunun önlenebileceğini çocuklarımıza ve velilerimize göstermek istedik. Sadece ekmek değil, her türlü israfın kötü olduğunu hatırlatmayı amaçladık. Öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Hem çok eğlendik hem de bayat ekmeklerle neler yapılabileceğini gördük" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN İSRAFIN NASIL ÖNLENEBİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK'

Yarışmada birinci olan Cennet Türemen'in (6) annesi Kadriye Türemen (39), bayat ekmeklerden 'Cennetin tatlısı' adını verdikleri bir tatlı hazırladıklarını dile getirerek, "Bayat ekmek, yumurta ve cevizle kek yaptık. Şerbet ve soslarla tatlandırdık. Cennet de süslemesini yaptı. Birinci olmak bizi mutlu etti ancak asıl önemli olan israfın nasıl önlenebileceğini çocuklarımıza öğretmek. Cennet, yiyeceklerin çöpe gitmesine üzülen bir çocuk. Bayat ekmekleri değerlendirmek onun da çok hoşuna gitti" ifadelerini kullandı. Cennet Türemen, "İlk defa kupa aldım, çok mutlu oldum. Annemle evde bayat ekmekleri kullanarak tatlı yaptık. Hem birinci olduğum için hem de ekmekler çöpe gitmediği için çok mutluyum" dedi.

'GERİ DÖNÜŞTÜRMEK ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ'

Okul öğrencilerinden Dolunay Lale'nin (5) annesi Betül Aksu Lale (30) ise bayat ekmekleri robottan geçirerek un haline getirdiklerini ifade ederek, "Kızım tatlıyı yaparken çok eğlendi. Birlikte mutfağa girmek ve bayat ekmeklerden bir şeyler ortaya çıkarmak bizi mutlu etti. Daha az malzemeyle ekonomik bir tatlı yaptık. İsrafı uygulayarak göstermek çocuklar üzerinde daha kalıcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Dolunay Lale de "Evde bayat ekmekleri un yaptık, tatlı yaptık. Çok eğlendim. Ekmekleri atmak yerine tatlı yapmaya karar verdik" diye konuştu.