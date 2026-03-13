Tokat'ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem... Yavuz Ağıralioğlu'ndan Geçmiş Olsun Mesajı
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun…" mesajını paylaştı.
Kaynak: ANKA