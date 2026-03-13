Haberler

Tokat'ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem... Yavuz Ağıralioğlu'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun…" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
