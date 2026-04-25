Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Karaman'da partililerle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Karaman'da "Halk Buluşması" programına katıldı.

Partisinin il başkanlığınca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağıralioğlu, Karaman'ın vatanına, milletine, dinine, toprağına bağlı olup, vatan zora girince fedakarlık yapmayı vazife bilenlerin şehri olduğunu söyledi.

Anahtar Parti olarak her gün memleketin bir noktasında olduklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bütün il ve ilçelerde teşkilatlanmamızı tamamladık. Partimiz kurulalı bir buçuk seneyi geçti. Anahtar Parti, 161. parti olarak kurulup şimdi baraj sınırına gelmiş ve Türk milletinin hizmetini almaya yürüyor. Bir memleket coşkusu taşıyoruz. Avucumuzda bir memleket umudunu büyütüyoruz. 'Korkularımızdan daha büyükse umudumuz, korkmaya gerek yoktur.' diye yol yürüyoruz. Bizim halk buluşmalarımız halkı ne ile buluşturacağımızın haberini verme buluşmalarıdır. Bir müjde ve muştu hareketi. Millet huzurunda kem sözler edip, siyasi rekabetlerde avantaj kollayıp rakip utandırma hevesiyle kurmadık partimizi. Anahtar Parti, 86 milyon bulduğundan daha fazlasını bulsun, particilik son bulsun ve partili partisiz ayrılmadan memleket kimliğiyle bir millete mensup olmanın itibarını yaşasın diye kuruldu." dedi.

Ağıralioğlu, daha sonra kent merkezinde partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.