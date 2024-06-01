Anadolu Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Yapıldı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinin bazı fakültelerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı.

Üniversitenin lisans programlarının mezuniyet törenlerinden ilkinde, Eğitim, Edebiyat, İletişim Bilimleri ile Güzel Sanatlar fakültelerinin öğrencileri, Yunus Emre Yerleşkesi Çim Futbol Sahası'ndaki programda bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, törende yaptığı konuşmada, özel bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin 4 yıl boyunca yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Erdal, şöyle konuştu:

"Güzel dostluklar edindiniz, unutulmaz anılar biriktirdiniz. Mezuniyetlerini kutladığımız bütün fakültelerimiz, ülkemizde saygın ve seçkin bir yere sahip. Muhakkak ki başarınızın arkasındaki en büyük destekçileriniz, sevgili ailelerimiz. Sevgili ailelerimize de sizlere verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum. Başarınızın arkasında kıymetli hocalarımızın da destekleri var. Akademisyenlerimize de yollarınızı aydınlattığı için teşekkür ediyorum."

Rektör Erdal, çağın gereklerine uygun, nitelikli eğitim verdiklerini dile getirdi.

Tüm mezunların güzel yerlere geleceğinden şüphe duymadığını ifade eden Erdal, "Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edeceğinize güvenimiz tam. Sizler, bizim umudumuz ve geleceğimizsiniz. Anadolu Üniversitesi kimliğini daima gururla taşıyacak ve bizleri gururlandırmaya devam edeceksiniz." dedi.

Akademisyenler ve mezunların ailelerinin de katıldığı program, keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.

Mezuniyet programları yarın İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm ve Açıköğretim fakültelerinin törenleriyle devam edecek.