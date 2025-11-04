Haberler

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli mevkiinde bir TIR'ın kaza yapması sonucunda yol, ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

  • Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
  • Kaza sonrası otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
  • Yolun İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı

ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi. İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
