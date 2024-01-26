Anadolu Otoyolu'nda kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan baba ve kızı, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri İstanbul'a gönderildi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan baba ve kızı, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Coşkun Dinç idaresindeki 68 ADR 024 plakalı otomobilin dün Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 8 kişiden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gökhan Dinç (36) ve kızı Meva Nur (6) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.