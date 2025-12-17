Baksı Kültür Sanat Vakfının düzenlediği "6. Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Anadolu Ödülleri"nin altıncısı "Kıyının Ötesi" temasıyla sahiplerini buldu.

Anadolu'nun kültürel zenginliğini görünür kılmak, geçmişle bugünü buluşturmak ve geleceğe ilham verecek üretimleri onurlandırmak amacıyla 2019'dan bu yana verilen ödüller, edebiyat, sinema, müzik, görsel sanatlar ve mimarlık olmak üzere Anadolu'nun ortak kimliğine katkı sağlayan sanatçılara sunuluyor.

Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen törende, bu yıl edebiyatta Murathan Mungan'a, sinemada Tuncel Kurtiz adına eşi Menend Kurtiz'e, müzikte Erkan Oğur'a, görsel sanatlarda Ali Kazma'ya ve mimarlıkta Selva Gürdoğan'a ödül verildi.

Ayrıca Baksı Onur Ödülü Osman Dinç'e, Doğan Değer Ödülü ise Murat Morova'ya takdim edildi.

"Anadolu, hayal gücüne alan açan bir kültür coğrafyasıdır"

Törende konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi Kurucu Başkanı Prof. Hüsamettin Koçan, "Anadolu, hayal gücüne alan açan, her şeyin farklı görüldüğü ve yorumlandığı bir kültür coğrafyasıdır. Bu nedenle Anadolu'da hep gelecek vardır ve onun tanığı da sanattır. Anadolu Ödülleri de bu coğrafyayı merkezine koymadan edemezdi. Varoluş nedeni tam olarak budur. Aynı zamanda bu coğrafyanın yanı sıra sanatı üretenleri de merkeze koymuş, amacını ve ilhamını buradan almıştır." dedi.

Hüsamettin Koçan, Anadolu Ödülleri'nin düşünsel dünyayı ve onun çevresini ören, onu görünür yapanları desteklediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu desteğimizi anlayan, bizimle yürüyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, etkinliğimizin adını ödüller olarak koyduk. Ancak sanatçılarımıza ödül vermekten çok, onların önerdiğimiz ödülü kabul etmelerini asıl değer olarak görüyoruz. Çünkü bu kabul, aynı düşünsel zeminde yan yana durmanın ve birlikte yürüyebilmenin ifadesidir. Bu vesileyle bu ortak anlam alanını bizimle paylaşan değerli ödül sahiplerini teşekkür ve minnetle selamlıyorum."

"Sanatçılar kıyıda yaşar ve kıyının ötesini düşler"

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Çağlar Göğüş, "Holding olarak, Anadolu Ödülleri'nin bir parçası olmak bizim için bir değer meselesi. Çünkü kültürümüz topraklarımızın hafızası, sanat ise o hafızayı diri tutan vicdan, merak ve yenilenme gücüdür. Sanat, geçmişin yankılarını günün sorularıyla buluşturur, empatiyi güçlendirir, ufkumuzu genişletir. Bu yılki Doğan Değer Ödülü ilhamını da buradan aldı. Köklerle yenilik arasında özgün bir denge kuran, yerelden aldığı sesi evrensele taşıyan üretimler bize kıyının ötesini gösteriyor ve Anadolu Ödülleri belleğini koruyarak ufkunu genişleten bir toplumun mümkün olduğunu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Koçan ise şunları kaydetti:

"Anadolu gibi derin ve çok boyutlu bir kültür havzasında yaşıyorsanız yol açıcı en önemli kılavuz sanattır. Edebiyat, görsel sanatlar, sinema, mimarlık ve müzik tüm sorunların önünü açar, gelecekçi bir dünya umudu yaratır. Anadolu Ödülleri de bu nedenle toplumsal ve kültürel yaşamın barışa ulaşması, insan ve çevre ilişkisinin geleceğe dair umudunu üretir. Sanatçılar kıyıda yaşar ve kıyının ötesini düşler. Bugün o kıyının ötesini bize gösteren derin yaratının örnekleriyle birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz."

Açılışta ayrıca Baksı Kültür Sanat Vakfı Anadolu Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Nazlı Pektaş ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş konuşma yaptı.