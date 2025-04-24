Anadolu Ajansı'nda 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğleniyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) personelinin çocuklarına yönelik birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Kahvaltı programıyla başlayan etkinlikte, bilim şenliği düzenlendi. Çocuklar, burada yapılan deneyleri ilgi ve merakla izledi.

Palyaçolar tarafından çocukların yüzlerine boyama yapılırken, karikatür resim çizim etkinliği de gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocukların severek tükettiği pamuk şeker, patlamış mısır, haşlanmış mısır ve çikolatalı fondü gibi ikramlarda bulunuldu.

Çocuklar, ofisin terasına kurulan şişme oyun alanında da eğlenceli vakit geçirdi.

Programda, çocuklara Türk Patent eğitim seti, "Bilim Çocuk" dergisi, şekilli balonlar ile yapboz gibi çeşitli hediyeler verildi.

"Dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık, barış ve güvenlik diliyorum"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması dolayısıyla Ulusal Egemenlik Bayramı'nın kutlandığını, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan ettiğini belirtti.

AA'nın bu anlamda tarihi bir misyonu olduğunu vurgulayan Karagöz, "1920'yi anlatan ajans biziz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce kuruluşunu haber veren, dünyaya duyuran Anadolu Ajansıydı. Dolayısıyla bizim için ayrı bir önemi var." dedi.

Karagöz, AA ailesinin çocuklarıyla İstanbul ofisinde 23 Nisan'ı kutladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık, barış ve güvenlik diliyorum. Özellikle bugün Gazze'deki çocuklara, Afrika'da yoksulluk, açlık içerisinde olan çocuklara hem Allah'tan yardım hem de bu acıların bitmesini diliyorum. Anadolu Ajansı olarak özellikle Gazze'deki dramı bütün dünyaya duyurduk. Bir haber ajansının sorumluluğu, olup bitenleri dünyaya duyurmak ve bunun değişmesi için çaba sarf etmektir. Biz Gazzeli çocukların dramı, hayatları değişsin diye habercilik sorumluluğuyla pek çok yayın yaptık."

Bugün Türkiye'deki çocukların dünyayı değiştirmesini temenni ettiklerini aktaran Karagöz, "Bugün Türkiye'de 23 Nisan'da TEKNOFEST kuşağını görüyoruz. Bu TEKNOFEST kuşağının Türkiye'yi ve dünyayı daha iyi bir noktaya getireceğini, değiştireceğini ve dönüştüreceğini düşünüyorum. Bütün çocukların, en çok da bombalar altında 23 Nisan'ı geçirmek zorunda olan Gazzeli çocukların bayramını kutlarım." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA personeli ve çocukları katıldı.