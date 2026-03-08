Haberler

Ambulans şoförü Gülser: Direksiyonda saniyelerle yarışıyoruz

Ambulans şoförü Gülser: Direksiyonda saniyelerle yarışıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde ambulans şoförü olan Gülser Akıtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleğinin zorluklarını ve kadın olmanın getirdiği ön yargılarla mücadelesini anlattı.

ANTALYA'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde 3 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Gülser Akıtürk (36), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleğini ve yaşadıklarını anlattı. 2 kadın meslektaşıyla aynı ambulansta görev yapan Akıtürk, direksiyona geçince saniyelerle yarıştıklarını söyledi.

Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan ambulans şoförü Gülser Akıtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesleğinin zorluklarını ve deneyimlerini anlattı. 16 yıllık sağlık çalışanı, 3 yıllık ambulans şoförü Akıtürk, ambulans kullanmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Ambulans şoförlerinin özel eğitimler aldığını belirten Akıtürk, "Zaten ehliyetimizin olması gerekiyor. Bunun yanında dönem dönem ambulans ileri sürüş eğitimleri alıyoruz. Direksiyon başına geçtiğimizde saniyelerle yarışıyoruz. Çünkü arka kabinde hayata tutunmaya çalışan bir hasta ve onu bekleyen ailesi var" dedi.

'ÖNYARGILARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Görev sırasında zaman zaman ön yargılı yaklaşımlarla karşılaştıklarını belirten Akıtürk, "'Kadın ambulans kullanabilir mi' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bazen ambulansa yol vermeyen ya da içeride hasta olup olmadığını sorgulayan kişiler de olabiliyor. Ama direksiyon başına geçtiğimde sadece kadın olarak değil, işini bilen bir sağlık çalışanı olarak oturuyorum" diye konuştu. Doktor Ela Zülal Karatoy (25) ve acil tıp teknisyeni Hatice Yılmaz (40) ile aynı ekipte görev yapan Akıtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplumda kadına yönelik şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu.

'OLAY YERLERİ ÇOK STRESLİ OLABİLİYOR'

Akıtürk ile 10 yıldır birlikte çalışan ve aynı ambulansta görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Hatice Yılmaz, "Olay yerine gittiğimizde ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Olay yeri genelde çok yoğun ve stresli oluyor. Müdahalemizi yaptıktan sonra hastayı ambulansa alıp en kısa sürede hastaneye ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

'KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİR'

Ambulanstaki ekipte görev yapan Doktor Ela Zülal Karatoy da meslekte ve ekipte henüz 5'inci ayında olduğunu belirterek, "112'de hasta size gelmiyor, siz hastanın ayağına gidiyorsunuz. Kadın olarak 'zor olur' diyenlere inat bütün kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı

İki Körfez ülkesi savaştan şimdiden bıktı! Çağrıları iki tarafa da
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Yöntem bilindik! Vatandaşları 15 milyon TL dolandıranlar yakalandı
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı

İki Körfez ülkesi savaştan şimdiden bıktı! Çağrıları iki tarafa da
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"