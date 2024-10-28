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Amasyalı Çiftçi Tarlasına Türk Bayrağı Çizdi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki çiftçi Eren Yiğit, doğum günü ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için tarlasında traktörüyle Türk bayrağı çizdi.

Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç bir çiftçi, tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi. Bugün 26 yaşına giren çiftçi Eren Yiğit, doğum gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu şekilde birlikte kutladı.

Geçen yıl tarlasına traktörüne taktığı pullukla 'Cumhuriyet' yazarken askerlerin helikopterden çektiği görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılan Eren Yiğit, bul yılda aynı heyecanla tarlasına ay-yıldız işleyip Türk bayrağı çizdi.

Yakup köyünde çiftlik yaparak geçimini sağlayan 28 Ekim 1998 doğumlu Yiğit, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' dediği günün yıldönümünde doğmak benim için ayrı bir gurur verici. Bu yılda Türk bayrağımızı çizmeye çalıştım. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" diye konuştu.

Amasyalı Çiftçi Tarlasına Türk Bayrağı Çizdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KOÇ - Güncel

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