Haberler

DSİ'den Amasya'ya son 23 yılda 26,6 milyar liralık yatırım yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Amasya'da son 23 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla tarım, enerji ve sulama alanlarında önemli gelişmeler kaydedildiğini açıkladı. 149 tesisin hayata geçirildiği Amasya'da, su yönetiminin üretime katkısı vurgulandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Amasya'ya 26,6 milyar lira değerinde 149 tesis kazandırıldığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Amasya'da su kaynaklarının etkin yönetimiyle tarım, enerji ve üretime önemli katkılar sağlandığını belirtti.

Kentte 26,6 milyar lira değerinde 149 tesis inşa ettiklerini, Amasya'da suyu başarıyla yöneterek toprağa bereket, enerjiye güç, üretime değer kattıklarını ifade eden Balta, Amasyalılar için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kentte hayata geçirilen sulama projelerine de değinen Balta, son 23 yılda inşa edilen 43 sulama tesisi ile 244 bin 100 dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığını aktardı.

Amasyalı çiftçilerin emeğinin bereketle buluştuğunu vurgulayan Balta, üretilen tarımsal ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Balta, Amasya'da tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla 8 baraj, 2 gölet ve 3 yeraltı depolama tesisinin hizmete alındığını, bu yatırımlarla toplam 32 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını bildirdi.

Kentte devam eden yatırımlara ilişkin de bilgi veren Balta, 1 baraj ve 1 göletin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalara da değinen Balta, son 23 yılda tamamlanan 77 taşkın kontrol tesisi ile şehir merkezi, 89 yerleşim yeri ve 19 bin 670 dekar arazinin koruma altına alındığını, 26 taşkın kontrol tesisinin yapımının ise devam ettiğini ifade etti.

Arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Balta, 2003 yılından bu yana 6 projenin tamamlandığını ve 558 bin 160 dekar alanın tescil edildiğini kaydetti.

DSİ tarafından Amasya'da ayrıca 10 hidroelektrik santrali (HES) inşa edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

