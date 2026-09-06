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Amasya ve Çorum'da dev ekranda büyük heyecan

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Amasya ve Çorum'da Türkiye'nin İtalya ile karşılaştığı Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı dev ekranda izlendi.

Amasya ve Çorum'da Türkiye'nin İtalya ile karşılaştığı Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı dev ekranda izlendi.

Amasya Yavuz Selim Meydanı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar, kamp sandalyelerini alarak meydandaki yerlerini aldı.

Maçın başlamasıyla vatandaşlar tezahüratlarla Filenin Sultanları'na destek verdi.

Maçı izlemeye gelen vatandaşlardan Batu Kaymaz, dev ekranda maç izlemenin daha güzel olduğunu belirterek, milli takıma başarılar diledi.

Merve Kedici Kutlu da Amasya halkı olarak Türkiye'yi desteklemeye geldiklerini belirterek, "Umarım Avrupa şampiyonu oluruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bol şans." dedi.

Şebnem Baştürk de heyecanla karşılaşmayı takip ettiklerini kaydetti.

Çorum

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'na destek verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da maçı bir süre dev ekrandan takip etti.

Kaynak: AA
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