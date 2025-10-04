Amasya Üniversitesi ve Anadolu Ajansı işbirliğinde "Filistin" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi

Amasya Üniversitesi ev sahipliğindeki Uluslararası Öğrenci Kampı etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle "Filistin" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda düzenlenen kamp alanındaki sergi, AA foto muhabirlerinin çektiği, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımı gözler önüne seren karelerden oluşuyor.

Sergiyi, etkinlik için Türkiye'de bulunan 42 ülkeden yaklaşık 400 uluslararası öğrenci, 15 üniversite rektörü ile akademisyenlerin yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da ziyaret etti.

Prof. Dr. Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Amasya kent merkezinde, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendiğini hatırlattı.

Kampa katılan tüm öğrencilerin tek yürek olarak Gazze'ye destek verdiğini ifade eden Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de artık saldırının ötesinde büyük bir soykırım yaşanıyor. Bu vahşete üniversiteler olarak her platformda karşı çıktığımızı haykırmamız, Gazzeli Müslümanların yanında bulunduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Zulme göz yuman zalimle beraberdir. Zulmü sessizlikle karşılamak istemiyoruz. Biz bu sene üniversitelerimizin akademik açılış törenlerinde mutlaka Gazze meselesinin ele alınması gerektiğini ifade ettik. Bunda ısrar ediyoruz ve dönem boyunca da bu zulmün unutulmaması için üniversitelerimizde faaliyetlere devam edeceğiz."

Özvar, gazetecilerin Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak adına önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Bu katliamların, bu soykırımın bütün dünya tarafından duyulması lazım. Anadolu Ajansı çalışanlarının fedakarane çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bir sergiyi gezmiş bulunuyoruz. Onların fotoğraflarının ne kadar kıymetli olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak lazım." dedi.

Fotoğrafların acı verdiğini ve insanı yasa boğduğunu dile getiren Özvar, şunları söyledi:

"Aslında hepimizin hafızasında yer ettiğini ve yer edeceğini de bir taraftan hatırlayıp düşünmek lazım. Bu kareler sadece fotoğraf olmakla kalmayacak. Hiç şüphe yok ki Lahey'de bu konular, videolar, fotoğraflar, tanıklıklar İsrail'in soykırımına karşı kullanılacak. Ayrıca zulmü anlatan, zulmün haberini bütün dünyaya sevk eden, gazeteciler ve medya mensuplarına karşı da İsrail zulmediyor. Onları da katlediyor, şehit ediyor, gerçekten inanılmaz bir şey."

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de sergide yer alan fotoğrafların İsrail'in uyguladığı soykırımı belgelediğini dile getirerek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın ardından Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'a AA'nın yayımladığı, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve soykırımı gözler önüne seren "Tanık" kitabını hediye etti.