Amasya Dedektifi Projesi Başladı

Amasya (AA) - Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve sosyal medya üzerinden Amasya'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini sosyal medya üzerinden ipuçlarıyla tanıtan Amasya Dedektifi Projesi uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında tarihi yapı, eser veya kente ait bir değerin tamamı yerine küçük bir detayı fotoğrafla paylaşılırken, üç ipucuyla takipçilerden görselin neye veya nereye ait olduğunu bulmaları isteniyor.

Proje yalnızca tarihi yapılarla sınırlı tutulmayak, müzelerdeki eserler, mimari detaylar, geleneksel kültür, gastronomi, doğal güzellikler ve kentin daha az bilinen noktaları da proje kapsamında ele alınacak.

Projenin çıkış noktasının sosyal medya çalışmaları sırasında oluştuğunu belirtilerek, klasik bilgilendirme paylaşımlarının yanı sıra takipçiyi içeriğin bir parçası haline getirecek farklı bir format oluşturmak istenildiği belirtildi.

Kaynak: AA