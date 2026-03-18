Amasya'da 65 yetime bayramlık hediye edildi

Amasya İHH Yetim Birimi ve Kadın Komisyonu, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yetim ve muhtaç çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.

Amasya İHH Yetim Birimi Başkanı Rabiya Aydın, her yıl geleneksel hale getirdikleri bayramlık hediye çalışmasını bu yıl da tamamladıklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yetim ve muhtaç yavrularımıza bayramlık hediyelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeryüzünde çocukların katledildiği ve çocukların yetim bırakıldığı zorlu bir dünya düzeninde, bizler kararlılıkla iyiliğin tarafında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bağışçılara teşekkür eden Aydın, yetimlerin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.